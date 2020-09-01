Клуб из Саудовской Аравии предлагает Езилу зарплату в 15 миллионов фунтов в год

Полузащитник «Арсенала» Месут Езил получил щедрое предложение от одного из клубов Саудовской Аравии, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «Аль-Наср» предлагает 31-летнему немцу контракт с зарплатой в размере 15 миллионов фунтов в год. Сообщается, что в данный момент клуб пытается договориться с «Арсеналом» по стоимости хавбека.

В сезоне-2019/20 Езил провел за «Арсенал» 23 матча, на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость немца в 12 миллионов евро.