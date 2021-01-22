Клопп взял на себя ответственность за поражение «Ливерпуля» от «Бернли»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп взял на себя ответственность за поражение в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Бернли» (0:1).

«Мы проиграли матч, который было очень сложно проиграть. Это моя вина. Моя работа — убедиться, что игроки правильно все чувствуют, что они спокойны. Сегодня не получилось. Мы много владели мячом и создали много моментов, но в завершении мы принимали неправильные решения. То же самое было неделю назад. Это всегда моя вина. Я должен четко объяснять, что делать, чтобы сопернику было некомфортно. Если у нас что-то не получается, значит, я должен объяснять четче. Дело не в игроках, которые якобы чего-то не хотят. Тяжело играть против низкого блока обороны», — цитирует Sky Sports Клоппа.

«Ливерпуль» занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ с 34 очками.