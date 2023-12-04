Клопп: «Вряд ли многие могли подумать, что матч «Ливерпуль» — «Фулхэм» станет игрой, которую они никогда не забудут»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Фулхэмом» в домашнем матче 14-го тура АПЛ (4:3).

«Я не думаю, что до начала встречи многие могли подумать, что матч «Ливерпуль» — «Фулхэм» станет игрой, которую они никогда не забудут, но... пожалуйста!», — приводит Goal слова тренера.

«Ливерпуль» набрал 31 очко и поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. 6 декабря команда Клоппа на выезде сыграет против «Шеффилд Юнайтед». Матч начнется в 22.30 по московскому времени.