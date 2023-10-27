Клопп — о Гравенберхе: «Отличный парень и топ-подписание»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал игру полузащитника мерсисайдцев Райана Гравенберха.

21-летний нидерландец отметился голом в матче против «Тулузы» (5:1) в 3-м туре группового турнира Лиги Европы и претендует на звание игрока недели в турнире.

«Гравенберх — отличный парень и топ-подписание. Действительно хороший игрок. Я очень рад за него. Его первое касание невероятно. Он очень хорош в ограниченном пространстве. Ему еще есть куда совершенствоваться. Он очень молод, и у него еще многое впереди», — приводит слова Клоппа инсайдер Фабрицио Романо.

Полузащитник в начале сентября этого года перешел в «Ливерпуль» из «Баварии». Он провел 10 матчей за красных, в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.