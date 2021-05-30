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Канте: «Не думаю о «Золотом мяче», просто наслаждаюсь победой в Лиге чемпионов»

13:30
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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте высказался о победе своей команды в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0).

«Это невероятно. Мы приложили много усилий в этом сезоне. Мы рады и горды этим результатом. Мы сделали это — получили свою награду. Этот результат стоит огромных усилий.

О «Золотом мяче» я не думаю. Мы просто наслаждаемся победой в Лиге чемпионов и готовимся к чемпионату Европы», — цитирует Канте RMC Sport.

По итогам сезона-2020/21 «Челси» занял 4-е место в турнирной таблице АПЛ и выиграл в финале Лиги чемпионов.

Дополнительная информация:

https://rmcsport.bfmtv.com/

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