Канте: «Не думаю о «Золотом мяче», просто наслаждаюсь победой в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте высказался о победе своей команды в финале Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:0).

«Это невероятно. Мы приложили много усилий в этом сезоне. Мы рады и горды этим результатом. Мы сделали это — получили свою награду. Этот результат стоит огромных усилий.



О «Золотом мяче» я не думаю. Мы просто наслаждаемся победой в Лиге чемпионов и готовимся к чемпионату Европы», — цитирует Канте RMC Sport.

По итогам сезона-2020/21 «Челси» занял 4-е место в турнирной таблице АПЛ и выиграл в финале Лиги чемпионов.