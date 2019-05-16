Источник: "Шеффилд Юнайтед" получил деньги от члена семьи Усамы бен Ладена

ФК "Шеффилд Юнайтед", возможно, получил три миллиона фунтов взаймы от члена семьи террориста Усамы Бен Ладена, сообщает The Sun.

Сообщается, что такое заявление было сделано в ходе слушаний в Высоком суде Лондона. Совладельцы "Клинков" Кевин Маккейб и принц Абдулла (принц Саудовской Аравии - прим. "СЭ") борются за контроль над клубом.

Адвокат принца Абдуллы Андреас Гледхилл заявил, что три миллиона фунтов займа поступили в клуб, вероятно, от одного из членов семьи покойного террориста. Финансовая операция, по его утверждению", проходила под кодовым названием "Проект Дельта". Также он сказал, что Маккейб, занимающий должность председателя правления клуба, знал о происхождении этих средств.

Кроме того, адвокат представил электронные письма бывшего директора клуба Джереми Таттона, который, якобы, угрожал слить историю о финансировании семьей бен Ладена в прессу, если о займе станет известно. Маккейб обвинения отрицает и утверждает, что это была шутка.

"Шеффилд Юнайтед" ранее пробился в английскую премьер-лигу. Усама бен Ладен - основатель террористической организации "Аль-Каида" (запрещена на территории РФ - прим. "СЭ"). Был убит в 2011 году.

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