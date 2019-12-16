Источник: Артета проведет встречу с владельцем «Арсенала»

В ближайшие пару дней тренер «Манчестер Сити» Микель Артета проведет решающее собеседование с сыном совладельца «Арсенала» Джошем Кроенке, после чего станет ясно, возглавит ли испанский специалист «канониров», сообщает The Telegraph.

«Манчестер Сити» позволит Артете покинуть должность ассистента Хосепа Гвардьолы, если испанец этого пожелает.

Артета уже встречался с высшим руководством лондонского клуба. Ранее на прошлой неделе он беседовал со спортивным директором «канониров» Раулем Санллехи.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр