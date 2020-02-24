Икарди может перейти в «Челси» летом

Нападающий «Интера» Мауро Икарди может перейти в «Челси» в летнее трансферное окно, сообщает Goal.com.

По информации источника, «Челси» собирается воспользоваться тем, что «ПСЖ», за который 27-летний аргентинец выступает в сезоне-2019/20 на правах аренды, не пользуется правом выкупа футболиста за 65 миллионов евро. Главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард заинтересован в усилении атакующей линии команды, Икарди — один из вариантов для лондонцев летом.

В сезоне-2019/20 на счету Икарди 19 голов и 4 результативных передачи в 29 матчах за «ПСЖ». Контракт аргентинца с «Интером» действует до конца июня 2022 года, однако игрок, скорее всего, не вернется в расположение «нерадзурри», поскольку покинул команду из-за конфликта. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.