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Игроки «Арсенала» хотят, чтобы Джака остался капитаном

21:08
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Матч 10-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» (2:2), закончился конфликтом между капитаном «канониров» Гранитом Джакой и болельщиками лондонского клуба. 27-летнего футболиста освистывали болельщики собственной команды, на что тот демонстративно покинул поле, уходя на замену.

По информации The Telegraph, игроки «Арсенала» поддерживают Джаку и надеются, что он останется капитаном команды. Решение должен принять главный тренер Унаи Эмери.

Отметим, что в матче Кубка английской лиги против «Ливерпуля» Гранит Джака оказался вне заявки своей команды.

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