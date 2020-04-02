Иэн Райт: «Нельзя иметь в составе Кейна и не выигрывать трофеи»

Бывший игрок сборной Англии Иэн Райт считает, что в следующем сезоне «Тоттенхэм» под руководством Жозе Моуринью может выиграть титулы. По его словам, для этого важно сохранить нападающего Харри Кейна.

— Теперь у «шпор» есть тренер, который знает, как выигрывать титулы, — цитирует ВВС Райта. — Кейн сказал, что в следующем сезоне у Моуринью будет первая возможность реализовать свои идеи. Это говорит о том, что Харри думает о следующем сезоне и не собирается уходить. Я бы дал этому тренеру шанс, посмотрел бы, как далеко он может продвинуться. А если Кейн в итоге уйдет, значит, ничего не изменилось, потому что он это может сделать лишь в поисках титулов. Нельзя иметь такого бомбардира, желающего побеждать, и не выигрывать трофеи.