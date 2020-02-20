Хосеп Гвардьола: «Барселоне» не стоит громко высказываться о дисквалификации «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола ответил на слова президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу о дисквалификации английской команды из еврокубков на два сезона из-за серьезных нарушений финансового фэйр-плей (ФФП). Ранее Бартомеу поблагодарил УЕФА за то, что организация «безоговорочно следует принципам ФФП».

— Если в «Барселоне» уже рады нашему отстранению, то я бы попросил президента клуба подождать рассмотрения апелляции, — цитирует Гвардьолу Sky Sports. — Мы уверены в своей правоте и собираемся оспаривать решение УЕФА. Мой совет «Барселоне» — не стоит так громко высказываться, все иногда оказываются в разных ситуациях. Надеюсь, что апелляцию «Манчестер Сити» удовлетворят, и мы сможем сыграть против «Барсы» в Лиге чемпионов.