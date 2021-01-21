Гвардьола рассказал о характере травмы де Брейне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола прокомментировал травму полузащитника Кевина де Брейне в перенесенном матче 1-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (2:0).

«Я еще не общался с врачами, но уже видно, что речь идет о мышечной травме. Кевин держался за ногу и я заметил, что ему очень больно. Надеюсь, это просто сильный ушиб,» — цитирует испанского тренера официальный сайт клуба.

На данный момент «горожане» второе место в АПЛ с 38 очками, отставая от «МЮ» на два очка, при этом имея матч в запасе.