Гиггз предстал перед судом по поводу нападения на бывшую девушку

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз в понедельник, 8 августа, предстал перед королевским судом Манчестера. 48-летнему валлийцу были предъявлены обвинения в нападении и причинении телесных повреждений бывшей девушке Кейт Гревилл и ее сестре.

Гиггз не признал себя виновным в инциденте, произошедшем 1 ноября 2022 года. Судебный процесс продлится не менее двух недель. Ему грозит тюремный срок до пяти лет.

Ранее Гиггз покинул тренерский штаб сборной Уэльса на фоне обвинений в насильственных действия.