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«Фулхэм» подписал контракт с Конголо

16 октября 2020, 23:50
Теренс Конголо. Фото ФК "Фулхэм"
Теренс Конголо. Фото ФК "Фулхэм"
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Защитник «Хаддерсфилда» Теренс Конголо подписал контракт с «Фулхэмом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним голландцем рассчитано до лета 2024 года.

В минувшем сезоне Конголо провел 12 матчей в чемпионшипе, в которых отметился голевым пасом. Голландец уже выступал за «Фулхэм» во второй половине сезона.

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