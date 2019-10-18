Фрэнк Лэмпард: «Хорошо, что в период моей игровой карьеры соцсети не были так развиты»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, как старается поддерживать своих игроков в эпоху соцсетей.

— Быть менеджером не всегда легко, но я всегда стараюсь поддерживать всех игроков, — заявил Лэмпард в интервью Talk Sport. — Я хочу, чтобы они говорили со мной, чтобы они не боялись меня. Несмотря на то, что они получают огромные зарплаты, нельзя сказать, что им приходится легко, особенно в век соцсетей.

Я иногда думаю: как хорошо, что в период моей игровой карьеры социальные сети не были так развиты. Сегодня болельщики могут оскорблять футболиста публично каждую минуту, и для некоторых игроков это — большой стресс.

41-летний специалист возглавил «Челси» летом 2019 года. Ранее он работал с клубом чемпионшипа «Дерби».