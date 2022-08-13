Фердинанд о 0:4 после первого тайма матча «Манчестер Юнайтед» с «Брентфордом»: «Мы на дне»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд отреагировал на то, что «красные дьяволы» проигрывают «Брентфорду» со счетом 0:4 после первого тайма матча 2-го тура АПЛ.

«Игроки «Брентфорда» просто нас избивают. У меня разрывается телефон от того, сколько сообщений я получаю. Болит голова, болит сердце. Мне нужна помощь. Мы на дне!», — написал у себя в Twitter Фердинанд.

В первом туре чемпионата Англии-2022/23 «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» со счетом 1:2.