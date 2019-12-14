Полузащитник «Арсенала» Месут Езил в своем Twitter выступил с критикой в адрес Китая, который обвиняют в притеснении уйгуров — коренного населения Восточного Туркестана, которое исповедует ислам. Также Езил раскритиковал мусульман, которые замалчивают эту проблему.

— Восточный Туркестан — кровоточащая рана исламского сообщества, — написал Езил. — Он сопротивляется гонениям, которые призваны отделить население от религии. Там сжигают Коран, закрывают мечети, убивают религиозных лидеров, их мужчин ссылают в лагеря, а женщины вынуждены жить с китайскими мужчинами. А мусульмане молчат и не поднимают шум. Они бросили их. Но ведь допускать гонения — это значит присоединиться к ним.

После этого заявления «Арсенал» отреагировал сообщением в китайской социальной сети Weibo. Лондонский клуб подчеркнул, что написанное Езилом является его личным мнением, а «Арсенал» не вмешивается в политические вопросы.