Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг выразил разочарование ничьей с "Хаддерсфилдом" (1:1) в матче чемпионата Англии. Этот результат лишил "МЮ" шансов на попадание в Лигу чемпионов.

– Мы знали, что нам нужна помощь со стороны других команд, но для начала нам следует самим себе помочь, а мы этого не сделали, – цитирует ВВС Янга. – Мы сыграли вничью – это равносильно поражению. Они забили нам обидный мяч. "Манчестер Юнайтед" должен выигрывать трофеи, но несколько лет не может этого добиться. Уверен, что мы улучшим в следующем сезоне результаты.

Я не знаю, что с "МЮ" после ухода Алекса Фергюсона. Вряд ли кто-то может понять, что пошло не так. Причин несколько может быть.