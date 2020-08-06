Эмерик Ляпорт: «У «Манчестер Сити» есть незаконченное дело в Лиге Чемпионов»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт рассказал о стремлении его команды выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2019/20.

— У «Манчестер Сити» есть незаконченное дело в Лиге чемпионов, мы говорим об этом уже несколько лет, — цитирует Goal.com Ляпорта. — Нашему клубу кое-чего не хватает. В прошлом году мы выиграли 4 трофея, но Лигу чемпионов выиграть не смогли. Если в этом году получится, то будет идеально.

«Манчестер Сити» встретится с «Реалом» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч — 2:1). Матч состоится в пятницу, 7 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.