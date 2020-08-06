Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Эмерик Ляпорт: «У «Манчестер Сити» есть незаконченное дело в Лиге Чемпионов»

6 августа 2020, 14:20
Теги:

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт рассказал о стремлении его команды выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2019/20.

— У «Манчестер Сити» есть незаконченное дело в Лиге чемпионов, мы говорим об этом уже несколько лет, — цитирует Goal.com Ляпорта. — Нашему клубу кое-чего не хватает. В прошлом году мы выиграли 4 трофея, но Лигу чемпионов выиграть не смогли. Если в этом году получится, то будет идеально.

«Манчестер Сити» встретится с «Реалом» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч — 2:1). Матч состоится в пятницу, 7 августа, начало — в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир