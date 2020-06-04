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Экс-форвард «Локомотива» Ньясс уйдет из «Эвертона»

05:56
Умар Ньясс. Фото Instagram
Умар Ньясс. Фото Instagram
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Нападающий «Эвертона» Умар Ньясс уйдет из команды этим летом, сообщает Sky Sports. По информации Sky Sports, клуб не планирует продлевать контракты с 30-летним сенегальцем, а также с Мартеном Стекеленбургом и Кюко Мартина. 1 июля они станут свободными агентами.

Напомним, Ньясс перешел в «Эвертон» из «Локомотива» в 2016 году. В текущем сезоне АПЛ на его счету в общей сложности 19 сыгранных минут. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,2 миллиона евро.

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