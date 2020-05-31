Дом Махреза ограбили на 555 тысяч фунтов

Дом полузащитника «Манчестер Сити» Рияда Махреза был ограблен, сообщает The Sun. Игрок отсутствовал, когда грабители проникли в его квартиру в центре Манчестера.

В общей сложности убытки составили более 555 тысяч фунтов. У игрока похитили часы Richard Mille стоимостью более 255 тысяч, Rolex Daytona за 44 тысячи и Rolex Day Date стоимостью 39 тысяч.

Также у алжирца украли наличные на сумму более 61 тысячи, браслеты и футбольные майки на сумму более 166 тысяч.