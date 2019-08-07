15:19 | Футбол — Англия

Деле Алли: "Роналдинью всегда выглядел так будто ему весело"

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Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли заявил, что во время учебы в школе брал пример с бывшего нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью.

- Я смотрел множество клипов с Роналдиньо на ютубе, когда учился в школе, - цитирует Goal 23-летнего хавбека в Twitter. -  Он всегда выглядел так, будто ему было весело. Вот так я и хотел играть. Я рос, играя в уличный футбол, это всегда было весело и приятно.

Алли не сможет принять участие в первых матчах "Тоттенхэма" в этом сезоне. Он в очередной раз получил травму задней поверхности бедра, которое стало для него уже четвертым по счету за два года.

 

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