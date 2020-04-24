«Челси» продлил контракт с Жиру и надеется подписать Мертенса

Руководство «Челси» воспользовалось опцией продления контракта с нападающим Оливье Жиру, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, соглашение с 33-летним французом продлено до конца июня 2021 года. Ранее сообщалось, что игрок может перейти в «Интер» на правах свободного агента этим летом.

Помимо этого, сообщается, что «Челси» все еще надеется подписать форварда «Наполи» Дриса Мертенса, чей контракт с неаполитанским клубом заканчивается в конце июня 2020 года.

В сезоне-2019/20 Жиру провел 13 матчей за «Челси» и отличился тремя забитыми голами.

На счету Мертенса 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Наполи» в сезоне-2019/20.