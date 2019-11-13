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«Челси» хочет продлить контракт с Рюдигером. В этом сезоне он сыграл 45 минут

14:37
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«Челси» хочет продлить контракт защитником Антонио Рюдигером. Лондонский клуб уже начал переговоры с 26-летним немцем, сообщает The Telegraph.

Действующее соглашение Рюдигера с «Челси» рассчитано до 2022 года. В этом сезоне за основную команду «синих» защитник провел только 45 минут, пропустив большую часть матчей из-за травмы.

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