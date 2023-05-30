«Челси» готов продать «Ювентусу» Пулишича за 20 миллионов евро

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает ESPN.

«Челси» летом планирует осуществить большое число трансферов на выход, чтобы соблюсти правила финансового фейр-плей. Одним из них станет 24-летний американец. «Челси» предложил его услуги нескольким европейским клубам, но лидером гонки считается «Ювентус». Трансфер может обойтись «старой синьоре» в 20 миллионов евро.

В 2019 году «Челси» заплатил дортмундской «Боруссии» за Пулишича более 60 миллионов евро. В текущем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.