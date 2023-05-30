Смит-Роу не уйдет из «Арсенала» летом

Полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу не покинет команду в летнее трансферное окно, утверждает The Athletic.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» рассматривает продажу Смит-Роу, но, по информации источника, 22-летний полузащитник остается частью планов лондонцев на будущее.

В прошедшем сезоне Смит-Роу провел 15 матчей за «канониров» во всех турнирах, отличившись двумя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.