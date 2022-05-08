«Фулхэм» включился в борьбу за Лингарда

«Фулхэм» проявляют интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду, сообщает журналист Руди Галетти.

Английский клуб, который в следующем сезоне вернется в АПЛ, хочет подписать 29-летнего футболиста.

Ранее информировалось, что «Милан» и «Ювентус» лидируют в гонке за Лингарда. Также на игрока претендуют «Вест Хэм» и «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне Лингард забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 22 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Полузащитник летом станет свободным агентом.