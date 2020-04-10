Бывший игрок «Шахтера» Бернард может продолжить карьеру в Италии

Нападающий «Эвертона» Бернард заинтересовал «Рому», сообщает Calciomercato.

По информации источника, римский клуб рассматривает 27-летнего бразильца как возможную замену Генриху Мхитаряну на случай, если переговоры с «Арсеналом» по выкупу или продлению аренды армянина сорвутся. Сообщается, что Бернард может обойтись «Роме» в сумму около 20 миллионов евро.

Бернард перешел в «Эвертон» из донецкого «Шахтера» летом 2018 года на правах свободного агента. В сезоне-2019/20 бразилец забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи в 22 матчах за английскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 16 миллионов евро.