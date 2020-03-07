Бывший игрок «МЮ» Ли Шарп: «Если приедет Грилиш, для Погба не останется места в команде»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп прокомментировал слухи о возможном переходе хавбека «Астон Виллы» Джека Грилиша. По его словам, 24-летний ирландец рассматривается тренером красных дьяволов Уле Гуннаром Сульшером как потенциальная замена Полю Погба.

— Джек Грилиш — это классное вложение, — сказал Шарп Gentingbet. — Мне нравится наблюдать за его игрой, я думаю, он великолепен, его видение и понимание игры абсолютно бесподобны. И я считаю, что он станет главной заменой Полю Погба. Если он приедет и сыграется с Фернандешем, в команде не останется места такому человеку, как Погба. Там будет и так много творческих ребят.

Я думаю, что Грилиш отлично подойдет для «Юнайтед». На данный момент на него давит роль главной атакующей силы «Виллы». Но в «МЮ» с парой хороших опытных игроков вокруг него он получит немного больше свободы, немного больше пространства для создания и достижения своих целей.

В текущем сезоне Джек Грилиш забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в 25 матчах английской премьер-лиги. По данным Transfermartk, стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.