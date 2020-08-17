Болельщик пообещал назвать сына Езилом, если Месут его ретвитнет. Пришло время держать слово

Пять месяцев назад болельщик «Арсенала» под ником kingArsenejr сказал, что назовет сына Езилом, если его ретвитнет полузащитник лондонцев Месут Езил. Немецкий хавбек сделал и это и сказал: «Я тебя не подвел, теперь твоя очередь. Жду сертификата о рождении твоего ребенка в июле».

У фаната родилась девочка, и на днях он выложил ее фото, укрытой футболкой Езила. Назвали малышку Мара Езил Робинсон.