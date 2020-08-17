Болельщик пообещал назвать сына Езилом, если Месут его ретвитнет. Пришло время держать слово
20:36
Пять месяцев назад болельщик «Арсенала» под ником kingArsenejr сказал, что назовет сына Езилом, если его ретвитнет полузащитник лондонцев Месут Езил. Немецкий хавбек сделал и это и сказал: «Я тебя не подвел, теперь твоя очередь. Жду сертификата о рождении твоего ребенка в июле».
У фаната родилась девочка, и на днях он выложил ее фото, укрытой футболкой Езила. Назвали малышку Мара Езил Робинсон.
Five months ago, @kingArsenejr's wife said he could name their baby 'Ozil' if @MesutOzil1088 replied to his tweet.— ESPN FC (@ESPNFC) August 17, 2020
Welcome to the world, Mara Ozil Robinson ? pic.twitter.com/xSrRkkO6Pp
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