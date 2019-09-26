Полузащитник «Дерби» Мэйсон Беннетт за несколько часов до аварии рекламировал курс от алкогольной зависимости, сообщает Daily Mail.

23-летний игрок присутствовал на мероприятии Drinkaware в качестве рекламы этой фирмы, которая сотрудничает с «Каунти». После этого Беннетт поехал на командный ужин, а затем попал в автокатастрофу, в которой тяжелую травму получил его партнер по команде Ричард Кио.

В результате аварии Кио травмировал колено и выбыл до конца сезона.