Бьельса: «Арсенал» Артеты показывает то, чего я никогда не видел ни у одной команды»
Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса поддержал коллегу Микеля Артету, который работает в «Арсенале». По его мнению, «канониры» обладают уникальным стилем игры.
— «Арсенал» — одна из лучших команд лиги, — цитирует LeedsLive Бьельсу. — У них есть тренер, который предлагает свой собственный стиль, отличающий команду. С тактической точки зрения, если вы внимательно посмотрите матчи «Арсенала», они показывают то, чего я никогда не видел ни у одной другой команды.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю