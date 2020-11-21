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Бьельса: «Арсенал» Артеты показывает то, чего я никогда не видел ни у одной команды»

05:36
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Главный тренер «Лидса» Марсело Бьельса поддержал коллегу Микеля Артету, который работает в «Арсенале». По его мнению, «канониры» обладают уникальным стилем игры.

— «Арсенал» — одна из лучших команд лиги, — цитирует LeedsLive Бьельсу. — У них есть тренер, который предлагает свой собственный стиль, отличающий команду. С тактической точки зрения, если вы внимательно посмотрите матчи «Арсенала», они показывают то, чего я никогда не видел ни у одной другой команды.

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