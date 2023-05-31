«Астон Вилла» объявила об уходе Эшли Янга

«Астон Вилла» на официальном сайте объявила, что защитник Эшли Янг покинет клуб по истечении срока контракта.

Соглашение 37-летнего англичанина рассчитано до 30 июня 2023 года. Янг выступал за «Астон Виллу» с 2007 по 2011 год и с 2021 года по настоящее время.

«Все в «Астон Вилле» хотели бы искренне поблагодарить Эшли и пожелать ему всего наилучшего в его будущих начинаниях», — говорится в сообщении клуба.

В сезоне-2022/23 Янг провел 32 матча во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. Всего в составе «Астон Виллы» футболист провел 247 игр, забил 38 мячей и отдал 60 голевых передач.