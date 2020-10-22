Аллегри может заменить Лэмпарда в «Челси»

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может заменить Фрэнка Лэмпарда на должности главного тренера «Челси», сообщает Quotidano Sportivo.

По данным источника, неудачный старт в сезоне (восьмое место после пяти туров АПЛ и нулевая ничья в первом матче Лиги чемпионов против «Севильи») заставляет руководство лондонцев задуматься о смене тренера. Одним из преемников Лэмпарда называют как раз Аллегри.

Минувший сезон Аллегри провел в отпуске. Последним его клубом был «Ювентус», с которым он пять раз подряд побеждал в чемпионате Италии.