Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Аллегри может заменить Лэмпарда в «Челси»

15:12
Теги:

Бывший тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри может заменить Фрэнка Лэмпарда на должности главного тренера «Челси», сообщает Quotidano Sportivo.

По данным источника, неудачный старт в сезоне (восьмое место после пяти туров АПЛ и нулевая ничья в первом матче Лиги чемпионов против «Севильи») заставляет руководство лондонцев задуматься о смене тренера. Одним из преемников Лэмпарда называют как раз Аллегри.

Минувший сезон Аллегри провел в отпуске. Последним его клубом был «Ювентус», с которым он пять раз подряд побеждал в чемпионате Италии.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир