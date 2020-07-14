Акинфенва после выхода в чемпионшип попросился в «Ливерпуль». Видео

Нападающий «Уикомба» Адебайо Акинфенва дал эмоциональной интервью после выхода клуба в чемпионшип. 38-летний англичанин хочет отпраздновать победу с тренером «Ливерпуля», фанатом которого является, Юргеном Клоппом.

— Послушайте, позвольте мне успокоиться. Прежде всего, я хочу поблагодарить Бога, потому что сегодня он сделал невозможное возможным, — сказал Акинфенва в интервью Sky Sports. — Четыре года назад я стоял перед вами и был технически безработным. Позвольте мне сказать кое-что, единственный человек, который может сейчас позвонить мне в WhatsApp, это Клопп, чтобы мы могли праздновать вместе. Вы меня понимаете? Ой!

В сезоне-2019/20 Акинфенва забил 10 голов в 32 матчах.