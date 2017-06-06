Ориентировочный срок восстановления Зобнина 4,5 - 5 месяцев

Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что полузащитнику национальной команды Роману Зобнину потребуется порядка пяти месяцев на восстановление после травмы, которую он получил в товарищеском матче против Венгрии (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.
- Зобнин полетит в Италию в сопровождении врача сборной, - сказал Безуглов. - Велика вероятность, что ему сделают пластику передней крестообразной связки. Ориентировочный срок восстановления, если все будет хорошо, 4,5-5 месяцев. Все понимают, что это несчастный случай. (Филипп ПАПЕНКОВ, Ярослав СУСОВ)
Ранее сообщалось, что игрок пропустит Кубок конфедераций-2017.
Зобнин пропустит Кубок конфедераций //
Трансляция матча Венгрия – Россия //
Кто может заменить Зобнина в сборной //
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России //
Будьте прокляты, контрольные матчи! Как Россия победила Венгрию, но потеряла Зобнина
staerswimmer23
Den211 сборная нафиг не нужна, а клубы тем более, купите себе негров и развлекайтесь
19:23 6 июня
Den211
Алый Дракон - что курил тебе не скажу, ты и так уже алый дракон. Играться в сборную это маразм, только игроков гробить.
18:38 6 июня
Owck
Получается в начале или в середине октября и полтора-два месяца в этом году для набора формы
18:24 6 июня
баламошка
Печалька. Здоровья!
18:21 6 июня
RW.irk
Ну, если по-русски - до марта...
18:02 6 июня
Алый Дракон
Den211 сборная нам абсолютно не нужна! Перерыв только во вред сыгранности в клубах, контракты у игроков с клубами а не со сборной, травм много, средства тратятся на всяких недотренеров. Если хотят сборнцю пусть возьмут клуб из ФНЛ назовут его сборная и пусть им и развлекаются. А дергать игроков ради месяца сборных совершенно не за чем! 17:28...Что курил?
17:53 6 июня
Den211
сборная нам абсолютно не нужна! Перерыв только во вред сыгранности в клубах, контракты у игроков с клубами а не со сборной, травм много, средства тратятся на всяких недотренеров. Если хотят сборнцю пусть возьмут клуб из ФНЛ назовут его сборная и пусть им и развлекаются. А дергать игроков ради месяца сборных совершенно не за чем!
17:28 6 июня
marksan
Как-только человек попадает в сборную, то во многих случаях, в команду возвращается безногим!
17:14 6 июня