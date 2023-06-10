Кубок Лиги чемпионов исторически связан с Италией. В Стамбуле «Интер» постарается вернуть его на родину

Как в Милане готовятся к финалу.

В Италии трофей, вручаемый победителю Лиги чемпионов, любят называть кубком с большими ушами. Как полагают многие, сегодня вечером в Стамбуле его отдадут «Манчестер Сити». Миланский «Интер» же считается явным аутсайдером финала. Но в любом случае из того кубка, что мы увидим сегодня на экранах телевизоров и планшетов, будут торчать именно итальянские уши.

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А как иначе, если сам трофей в девять килограммов серебра произведен именно в Италии? Отец и сын, явившие его миру, носят фамилию Яковаччи. В 2021 году они принесли удачу своим соотечественникам: именно их кубок получила на Евро-2020 сборная Италии, победившая на легендарном «Уэмбли» Англию. Правда, в нынешнем евросезоне семья Яковаччи осчастливила пока только соперников итальянцев — испанскую «Севилью» и английский «Вест Хэм». Да, кубки, врученные за победу в Лиге Европы и в Лиге конференций, — тоже работа семьи, которая происходит из южного апеннинского города под названием Авеллино.

В то, что «кубок с большими итальянскими ушами» вскоре достанется «Интеру», верят в том числе 45 тысяч болельщиков, которые соберутся сегодня вечером на стадионе «Сан-Сиро». И пока тифози «Ювентуса» и «Милана» по всей Италии объединятся на фоне временной симпатии к «Манчестер Сити», несколько десятков тысяч поклонников «Интера» будут пожирать глазами гигантский экран на «Сан-Сиро» в надежде на победу любимой команды. Три категории билетов (по цене 10, 14 и 20 евро) были проданы за несколько часов, а стадион откроется на вход в 19.00 по местному времени, то есть за два часа до начала поединка.

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Мэрия Милана совместно с руководством «Интера» решила ограничиться одним гигантским экраном в городе — только на «Сан-Сиро». Ну а те местные болельщики «Интера», кто не отправился в Стамбул (сегодня туда вылетели 20 чартерных рейсов) и не попадет на домашний стадион, соберутся в многочисленных барах Милана, которые собираются транслировать прямой эфир из Стамбула. В 2010 году, когда команда Жозе Моуринью выиграла в Мадриде Лигу чемпионов, просмотра матча с «Баварией» на «Сан-Сиро» не было. Зато он был устроен на центральной площади Дуомо.

Тогда примерно 50 тысяч болельщиков нерадзурри добрались из разных концов Милана на стадион к двум часам ночи, чтобы встретить там команду и кубок с большими ушами. Автобус «Интера» во главе с капитаном Хавьером Дзанетти, нынешним вице-президентом клуба, пробрался от аэропорта Мальпенса до «Сан-Сиро» примерно к шести часам, а болельщики сходили с ума от счастья до восьми утра.

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Если сегодня вечером «кубок с большими ушами» достанется «Манчестер Сити», этому не удивится никто, а город Милан спокойно отправится спать. Но вот если вдруг не материализуется навязчивая мысль Пепа Гвардиолы и его хваленой команды, вместо чего осуществится мечта Симоне Индзаги, — удивятся многие. Ну а Милан будет стоять на итальянских больших ушах до самого утра. В таком случае болельщики «Интера» сделают все возможное и невозможное, чтобы повеселиться всласть самим и подольше не дать заснуть своим «кузенам», традиционно болеющим за «Милан», а по сегодняшнему исключительному случаю — и за «Манчестер Сити».