Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» одержало победу над «Фенербахче» (2:1 ДВ) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Улкер» в Стамбуле.

В составе гостей забитыми мячами отметились Виталий Буяльский и Александр Караваев. У хозяев единственный гол на счету Аттила Салаи.

Таким образом, «Динамо» победило «Фенербахче» по итогам двух игр со счетом 2:1 и вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.