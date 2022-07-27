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Сегодня, 22:45

Киевское «Динамо» обыграло «Фенербахче» и вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Карен Саркисян
Корреспондент
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Киевское «Динамо» одержало победу над «Фенербахче» (2:1 ДВ) в матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Улкер» в Стамбуле.

В составе гостей забитыми мячами отметились Виталий Буяльский и Александр Караваев. У хозяев единственный гол на счету Аттила Салаи.

Таким образом, «Динамо» победило «Фенербахче» по итогам двух игр со счетом 2:1 и вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
27 июл, 20:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
1:2
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