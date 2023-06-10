Червиченко рассказал, почему стал меньше смотреть Лигу чемпионов

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос, удивляет ли его выход «Интера» в финал Лиги чемпионов.

«Пока вы не сказали, кто играет в финале, я даже не смог вспомнить названия команд-участниц. Решение исключить наши клубы настолько лишило меня интереса к этим соревнованиям, что я их практически перестал смотреть. Иногда смотрю на фоне, но особо не интересуюсь. «Манчестер Сити» — монстр, а появление «Интера» в финале — это больше стечение обстоятельств, чем закономерность. В Италии «Наполи» стал чемпионом за несколько туров до конца. Для меня это говорит о том, что преследующие неаполитанцев команды не очень сильны. Отведу 10-15% на то, что «Интер» победит «Сити», и то при курьезных обстоятельствах, точно не по игре», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Червиченко.

Финал между английским «Манчестер Сити» и итальянским «Интером» в рамках Лиги чемпионов пройдет 10 июня в Стамбуле. Начало — в 22.00 по московскому времени.