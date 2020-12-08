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Самоделкина прыгнула в произвольной тройной аксель и четверной сальхов. Она выиграла на этапе Кубка России

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Сегодня, 19:20
Софья Самоделкина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Софья Самоделкина. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» упала три раза и заняла второе место. Ученица Тутберидзе Аделия Петросян осталась четвертой

Этап Кубка России. Девушки
Произвольная программа
1. Софья Самоделкина — 156,05
2. Агнета Латушкина — 128,31
3. Елизавета Осокина — 123,21
4. Вероника Жилина — 118,36
5. Аделия Петросян — 117,91
6. Полина Плахотная — 116,99
Итог
1. Софья Самоделкина — 237,28
2. Вероника Жилина — 195,64
3. Елизавета Осокина — 191,37
4. Аделия Петросян — 191,30
5. Агнета Латушкина — 191,03
6. Полина Плахотная — 179,90

Произвольные программы девушек стали предпоследним видом на Кубке России. Борьба здесь, как и в короткой программе, была гораздо жестче, чем у мастеров, — Софья Самоделкина и Вероника Жилина исполняют четверные прыжки и тройной аксель. Аделия Петросян и Елизавета Осокина пока не показывали на соревнованиях элементов ультра-си, но потенциально могли это сделать.

8&nbsp;декабря. Москва. Софья Самоделкина.

Потенциал Елизаветы Осокиной

В последней разминке первой мы увидели Елизавету Осокину. Постановка в совершенно другом стиле в отличие от короткой — под лирическую композицию New World Symphony Майкла Томаса. Элегантное платье, высокие прыжки, неплохие вращения (Лиза иногда допускает на них ошибки) — спортсменка прогрессирует с каждым стартом. Сегодня из очевидных помарок был только степ-аут и недокрут на тройном лутце, из-за чего пришлось перестраивать контент. В конце фигуристка прыгнула двойной аксель + двойной риттбергер, а перед этим — тройной флип + тройной тулуп + двойной тулуп.

Осокина работает с Еленой Буяновой и Ириной Тагаевой совместно со своим тренером из Татарстана Ольгой Арбузовой. Из интересного — первым прыжком Лиза исполняет тройной сальхов, что намекает на возможность четверного в будущем. Осокина всего 0,34 балла выиграла у Агнеты Латушкиной из Марий Эл. Ученица Виктора Кудрявцева пока что не прыгает каскады из двух тройных прыжков в произвольной программе, но откаталась сегодня чисто (только дорожка получила второй уровень).

Софья Самоделкина и&nbsp;Софья Акатьева.Экзосфера. В России подрастают фигуристки, которые способны затмить Трусову и Щербакову

Новый рекорд Софьи Самоделкиной

Из тройки лидеров после короткой программы первой выступала Софья Самоделкина. На разминке Софа сразу показала свой настрой — штамповала четверные сальховы. На открытых прокатах сборной фигуристка делала только триксели, а потом и вовсе не выступала на соревнованиях до начала декабря.

И первым прыжком в прокате Самоделкина исполнила тройной аксель, а сразу же следом — четверной сальхов. Софьи снова следуют друг за другом: в Казани Акатьева из группы Тутберидзе стала первой российской фигуристкой, которая сумела сделать триксель и квад в одной программе. Второй в Москве — Самоделкина. Пока что это все неофициально: для фиксации рекорда все-таки нужно исполнить прыжки на международных соревнованиях. Но нас ждут интересные дуэли между Софьями (и не только) — и первая уже на первенстве России.

Все каскады у Софы стоят тремя последними элементами. А единственная ошибка оказалась на первом из них — степ-аут на тройном лутце + тройном тулупе. Следующий прыжковый элемент (тоже, кстати, лутц — тулуп) уже был идеальным, как и тройной риттбергер + ойлер + тройной сальхов. 156,05 в произвольной и 237,28 по сумме — пока что лучший результат сезона среди юниорок.

У Вероники Жилиной и Аделии Петросян прокаты совсем не задались. Оценки примерно одинаковые — в районе 118 баллов у обеих. Ника умудрилась упасть трижды: с двух четверных тулупов и тройного лутца, из-за чего недосчиталась одного из каскадов. У Аделии падений было два (на флипе и лутце), но и контент слабее. Петросян обошлась без ультра-си, хотя на тренировке прыгает четверной тулуп. Но пока, видимо, недостаточно стабильно. Да и тройные нужно накатывать.

Аделия, которая выиграла свой первый этап, сейчас в Москве даже не попала в тройку призеров — ученица Этери Тутберидзе уступила 0,07 балла Елизавете Осокиной из ЦСКА. Фигуристка из «Хрустального» осталась на четвертой строчке, при этом выиграла у Агнеты Латушкиной из республики Марий Эл всего 0,23 балла.

Главное противостояние юниоров состоится в феврале в Красноярске. Остается только надеяться, что все спортсмены доберутся до первенства России здоровыми. Кстати, с отбором на этот турнир тоже интересно — как и у взрослых, не все фигуристы успели выступить на двух этапах (это касается той же Софьи Самоделкиной). Как поступит федерация в этой ситуации, должно проясниться уже совсем скоро. Вероятно, как и у взрослых, для юниоров тоже будут сделаны определенные исключения.

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