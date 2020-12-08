Самоделкина прыгнула в произвольной тройной аксель и четверной сальхов. Она выиграла на этапе Кубка России

Вероника Жилина из «Ангелов Плющенко» упала три раза и заняла второе место. Ученица Тутберидзе Аделия Петросян осталась четвертой

Этап Кубка России. Девушки

Произвольная программа

1. Софья Самоделкина — 156,05

2. Агнета Латушкина — 128,31

3. Елизавета Осокина — 123,21

4. Вероника Жилина — 118,36

5. Аделия Петросян — 117,91

6. Полина Плахотная — 116,99

Итог

1. Софья Самоделкина — 237,28

2. Вероника Жилина — 195,64

3. Елизавета Осокина — 191,37

4. Аделия Петросян — 191,30

5. Агнета Латушкина — 191,03

6. Полина Плахотная — 179,90

Произвольные программы девушек стали предпоследним видом на Кубке России. Борьба здесь, как и в короткой программе, была гораздо жестче, чем у мастеров, — Софья Самоделкина и Вероника Жилина исполняют четверные прыжки и тройной аксель. Аделия Петросян и Елизавета Осокина пока не показывали на соревнованиях элементов ультра-си, но потенциально могли это сделать.

Потенциал Елизаветы Осокиной

В последней разминке первой мы увидели Елизавету Осокину. Постановка в совершенно другом стиле в отличие от короткой — под лирическую композицию New World Symphony Майкла Томаса. Элегантное платье, высокие прыжки, неплохие вращения (Лиза иногда допускает на них ошибки) — спортсменка прогрессирует с каждым стартом. Сегодня из очевидных помарок был только степ-аут и недокрут на тройном лутце, из-за чего пришлось перестраивать контент. В конце фигуристка прыгнула двойной аксель + двойной риттбергер, а перед этим — тройной флип + тройной тулуп + двойной тулуп.

Осокина работает с Еленой Буяновой и Ириной Тагаевой совместно со своим тренером из Татарстана Ольгой Арбузовой. Из интересного — первым прыжком Лиза исполняет тройной сальхов, что намекает на возможность четверного в будущем. Осокина всего 0,34 балла выиграла у Агнеты Латушкиной из Марий Эл. Ученица Виктора Кудрявцева пока что не прыгает каскады из двух тройных прыжков в произвольной программе, но откаталась сегодня чисто (только дорожка получила второй уровень).

Новый рекорд Софьи Самоделкиной

Из тройки лидеров после короткой программы первой выступала Софья Самоделкина. На разминке Софа сразу показала свой настрой — штамповала четверные сальховы. На открытых прокатах сборной фигуристка делала только триксели, а потом и вовсе не выступала на соревнованиях до начала декабря.

И первым прыжком в прокате Самоделкина исполнила тройной аксель, а сразу же следом — четверной сальхов. Софьи снова следуют друг за другом: в Казани Акатьева из группы Тутберидзе стала первой российской фигуристкой, которая сумела сделать триксель и квад в одной программе. Второй в Москве — Самоделкина. Пока что это все неофициально: для фиксации рекорда все-таки нужно исполнить прыжки на международных соревнованиях. Но нас ждут интересные дуэли между Софьями (и не только) — и первая уже на первенстве России.

Все каскады у Софы стоят тремя последними элементами. А единственная ошибка оказалась на первом из них — степ-аут на тройном лутце + тройном тулупе. Следующий прыжковый элемент (тоже, кстати, лутц — тулуп) уже был идеальным, как и тройной риттбергер + ойлер + тройной сальхов. 156,05 в произвольной и 237,28 по сумме — пока что лучший результат сезона среди юниорок.

У Вероники Жилиной и Аделии Петросян прокаты совсем не задались. Оценки примерно одинаковые — в районе 118 баллов у обеих. Ника умудрилась упасть трижды: с двух четверных тулупов и тройного лутца, из-за чего недосчиталась одного из каскадов. У Аделии падений было два (на флипе и лутце), но и контент слабее. Петросян обошлась без ультра-си, хотя на тренировке прыгает четверной тулуп. Но пока, видимо, недостаточно стабильно. Да и тройные нужно накатывать.

Аделия, которая выиграла свой первый этап, сейчас в Москве даже не попала в тройку призеров — ученица Этери Тутберидзе уступила 0,07 балла Елизавете Осокиной из ЦСКА. Фигуристка из «Хрустального» осталась на четвертой строчке, при этом выиграла у Агнеты Латушкиной из республики Марий Эл всего 0,23 балла.

Главное противостояние юниоров состоится в феврале в Красноярске. Остается только надеяться, что все спортсмены доберутся до первенства России здоровыми. Кстати, с отбором на этот турнир тоже интересно — как и у взрослых, не все фигуристы успели выступить на двух этапах (это касается той же Софьи Самоделкиной). Как поступит федерация в этой ситуации, должно проясниться уже совсем скоро. Вероятно, как и у взрослых, для юниоров тоже будут сделаны определенные исключения.