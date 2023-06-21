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Сегодня, 13:38

Журова назвала абсурдом инициативу сейма Литвы лишить гражданства Дробязко

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала корреспонденту «СЭ» решение членов сейма (парламента) Литвы инициировать процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за выступления в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Очень многие фигуристы из других стран участвовали и в шоу Авербуха, и в шоу Навки. Только из-за этого лишать гражданства — абсолютный абсурд. Она сражалась, выигрывала медали за страну. Абсурд дорастает до бредовых уровней. В данный момент спортсмены из других стран не поедут в российские шоу. Это один из рычагов давления, если вы поедете, то мы лишим вас гражданства», — сказала Журова «СЭ».

Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году именно в таком порядке, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять республику на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

В августе 2022 года президент Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».

Фигурное катание
Светлана Журова
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