Журова назвала абсурдом инициативу сейма Литвы лишить гражданства Дробязко

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала корреспонденту «СЭ» решение членов сейма (парламента) Литвы инициировать процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за выступления в ледовом шоу Татьяны Навки.

«Очень многие фигуристы из других стран участвовали и в шоу Авербуха, и в шоу Навки. Только из-за этого лишать гражданства — абсолютный абсурд. Она сражалась, выигрывала медали за страну. Абсурд дорастает до бредовых уровней. В данный момент спортсмены из других стран не поедут в российские шоу. Это один из рычагов давления, если вы поедете, то мы лишим вас гражданства», — сказала Журова «СЭ».

Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году именно в таком порядке, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять республику на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса.

В августе 2022 года президент Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро».