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Загитова — о реализации прыжков: «У меня уже глаз наметан на все ошибки»

18:25
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова заявила, что еще до прыжка знает, каков будет его исход.

— Мне кажется, у меня уже глаз наметан на эти все ошибки, поэтому я в прыжке могу понять — докручу я его или нет. На каскаде лутц — риттбергер я уже на заходе могу понять, как приземлюсь.

Думала, что я могу это различить, но Юдзуру Ханю, Нэтан Чен и другие фигуристы показывают нам обратное: они могут так лететь, что кажется — сейчас упадут и разобьются, а они эти прыжки выезжают, — сказала Загитова в эфире Первого канала. — Сейчас фигуристы могут спасать прыжки из абсолютно разных ситуаций.

Дополнительная информация:

https://www.1tv.ru/sport/figurnoe-katanie-na-pervom/za-kadrom/kak-smotret-figurnoe-katanie-obyasnyayut-alina-zagitova-i-aleksey-yagudin

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