Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова заявила, что еще до прыжка знает, каков будет его исход.

— Мне кажется, у меня уже глаз наметан на эти все ошибки, поэтому я в прыжке могу понять — докручу я его или нет. На каскаде лутц — риттбергер я уже на заходе могу понять, как приземлюсь.

Думала, что я могу это различить, но Юдзуру Ханю, Нэтан Чен и другие фигуристы показывают нам обратное: они могут так лететь, что кажется — сейчас упадут и разобьются, а они эти прыжки выезжают, — сказала Загитова в эфире Первого канала. — Сейчас фигуристы могут спасать прыжки из абсолютно разных ситуаций.