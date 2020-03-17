ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Загитова намекнула, что продолжает тренировки в «Хрустальном» несмотря на ситуацию с коронавирусом

13:18
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram поделилась фотографией, на которой в «Хрустальном» запечатлена ее салфетница в большой повязке.

Ранее стало известно, что тренировки спортсменов школы «Самбо-70», в том числе и в отделении «Хрустальный» продолжаются в штатном режиме несмотря на ситуацию вокруг коронавируса. В декабре прошлого года 17-летняя Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир