Загитова намекнула, что продолжает тренировки в «Хрустальном» несмотря на ситуацию с коронавирусом

Олимпийская чемпионка Алина Загитова в своем официальном Instagram поделилась фотографией, на которой в «Хрустальном» запечатлена ее салфетница в большой повязке.

Ранее стало известно, что тренировки спортсменов школы «Самбо-70», в том числе и в отделении «Хрустальный» продолжаются в штатном режиме несмотря на ситуацию вокруг коронавируса. В декабре прошлого года 17-летняя Загитова объявила о приостановлении карьеры и выступала в шоу.