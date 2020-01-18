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Японец Томоно исполнил четверной риттбергер на тренировке. Он выступит вместо Уно на чемпионате четырех континентов

11:31

Японец Казуки Томоно исполнил четверной риттбергер на тренировке. Этот элемент очень редко исполняет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, а также пробовали делать россияне Сергей Воронов и Макар Игнатов.

Томоно выступит на чемпионате четырех континентов, который пройдет с 3 по 9 февраля в Сеуле, вместо действующего чемпиона Японии Шома Уно.

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