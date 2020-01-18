Японец Томоно исполнил четверной риттбергер на тренировке. Он выступит вместо Уно на чемпионате четырех континентов

Японец Казуки Томоно исполнил четверной риттбергер на тренировке. Этот элемент очень редко исполняет двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, а также пробовали делать россияне Сергей Воронов и Макар Игнатов.

Томоно выступит на чемпионате четырех континентов, который пройдет с 3 по 9 февраля в Сеуле, вместо действующего чемпиона Японии Шома Уно.