Ягудин высказался о вере и праздновании Пасхи

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал, почему в профиле своего Instagram заглавными буквами написал, что является атеистом.

— Чтобы не насаждали мне свои убеждения, — цитирует Ягудина официальный сайт телерадикомпании «Мир». — Для меня это нереально смешно: ставить свечки, кому-то молиться, праздновать Пасху, верить в благодатный огонь и то, что иконы мироточат... Пускай будет вера, я за веру! Но я, например, верю в работу. Я верю в человеческий труд: именно он сделал из обезьяны человека. Но когда пытаются мне навязать свою идеологию, я против этого.

Поэтому для особенно «одаренных» людей я уже напрямую написал: атеист. Абсолютно согласен с теми людьми, которые говорят: «Ну у вас же на Олимпиаде был крестик, вы целовали лед и крестились». Если вы четко посмотрите эту запись, то поймете, что я даже не знал, в какую сторону креститься. Я и до сих пор не знаю. Просто все так делают!