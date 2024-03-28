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28 марта, 10:55

Фигурист Дикиджи, готовящийся к пятерному прыжку: «Я не делаю ничего сверхъестественного»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российский фигурист, вице-чемпион России Владислав Дикиджи в разговоре с «СЭ» высказался об итогах прошедшего сезона. Дикиджи взял медали на всех крупных соревнованиях и весной вторым в мире после Ильи Малинина сделал четверной аксель.

— Сезон в целом достаточно неплохой. На Кубке Первого канала короткая была лучшая из всех тех, что я катал по ходу сезона. Фигуристы называют меня открытием года? Мне так не кажется, хотя... Если выбирать в этом сезоне, то, наверное, я, ладно (смеется). Я не говорю, что я лучший, просто этот сезон для меня получился своеобразным, возможно, я на чуть-чуть других обгоняю. Я ничего сверхъестественного не делаю. Вот Малинин делает, да.

Готовлюсь ли к пятерному в связи со спором с Галлямовым? Пока не успел, к сожалению, попытаться его сделать, надо немного набрать форму, скинуть вес, а сейчас была постановка программ, подготовка к шоу Ильи Авербуха. Сейчас можно потихоньку начинать идти к нему. На что спорили, не скажу, — сказал «СЭ» Дикиджи.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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