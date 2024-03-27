Двоеглазова считает, что четверной аксель может покориться Базылюк

Фигуристка Алиса Двоеглазова назвала спортсменку, которая может стать первой, исполнившей четверной аксель.

«Верю ли, что четверной аксель когда-нибудь покорится девушкам? Может, Маргарите Базылюк. Я очень уважаю Маргариту как спортсменку и как соперницу. Она молодец. Я не смотрю прокаты чьи-то перед своими. Я просто борюсь сама с собой, чтобы выдать свой максимум, сделать то, что нужно сделать мне», — приводит слова Двоеглазовой ТАСС.

Четверной аксель на соревнованиях исполнил лишь один фигурист — американец Илья Малинин. В марте этот прыжок удался россиянину Владиславу Дикиджи на тренировке. Также Артур Даниелян рассказывал, что собирается продолжить попытки прыгнуть четверной аксель.

15-летняя Двоеглазова в сезоне-2023/24 на юниорском уровне выиграла серебро первенства России, стала победительницей финала «Гран-при» страны и заняла второе место на Кубке Первого канала.