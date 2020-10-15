Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко отреагировал на то, что работающая с ним Александра Трусова исполнила четверной риттбергер на тренировке.

«У Саши все невозможное — возможно!», — написал Плющенко в Instagram, опубликовав видео прыжка.

Риттбергер — последний из четверных прыжков, который женщины пока не исполняли на соревнованиях. Трусова является первой исполнительницей четверных лутца, тулупа и флипа в женских турнирах.

16-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020.