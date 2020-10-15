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«У Саши все невозможное — возможно!» Плющенко о четверном риттбергере Трусовой

18:49
Евгений Плющенко и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко и Александра Трусова. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко отреагировал на то, что работающая с ним Александра Трусова исполнила четверной риттбергер на тренировке.

«У Саши все невозможное — возможно!», — написал Плющенко в Instagram, опубликовав видео прыжка.

Риттбергер — последний из четверных прыжков, который женщины пока не исполняли на соревнованиях. Трусова является первой исполнительницей четверных лутца, тулупа и флипа в женских турнирах.

16-летняя Александра Трусова — бронзовый призер чемпионата Европы-2020.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CGXou42qtjO/

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