Туктамышева объявила музыку к короткой программе в новом сезоне

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в сезоне 2019/20 будет исполнять короткую программу под композицию "Drumming Song" в исполнении Florence and the Machine.

– Я послала ей (Шелин Бурн – известный канадский постановщик, (прим. – "СЭ") понравившуюся мне музыку, чтобы она знала, какое направление мне нравится. Я думаю, что ей нужно посмотреть мои программы, и она поймет, что я за человек. Я хочу что-то новое, но я также хочу что-то, что является частью меня, – цитирует портал Golden Skate фигуристку.

Туктамышева – чемпионка мира и Европы 2015 года, в завершившемся сезоне стала бронзовым призером Финала "Гран-при", но из-за воспаления легких пропустила чемпионат страны и не смогла принять участие в чемпионатах мира и Европы. Однако выступила на командном чемпионате мира World Team Trophy, где в составе российской команды заняла второе место.