"Туктамышева и правда сильнее меня". Жесткий комментарий Медведевой в Инстаграме

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева жестко ответила на один из комментариев в своем Инстаграме. 19-летняя спортсменка в пятницу выиграла финал Кубка России: она на 1,71 балла обошла чемпионку мира-2015 Елизавету Туктамышеву.

- Ты и правда думаешь, что флуц был лучше Лизиного лутца или флипок лучше трикселя? Женя. Ну по-честному? Дорожка с трудом на 3-й уровень отплюсована на 4 и 5? Да твой олимпийский прокат и то хуже плюсовали. Все понимают, каким образом тебя пропихнули в сборную. Ну так едь себе тихо в 10 ЧМ. И не надо этих шоу. Лиза выступила сильнее тебя, - написала gugopyva.

- Лиза и правда сильнее меня. Я горжусь ею. Но я сильнее себя вчерашней. Если вы пытаетесь поставить меня на землю, не трудитесь. Я хожу по ней точно так же, как и вы, - ответила Медведева.

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